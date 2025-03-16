الأسبوع في 7 صور: "غزة ليست للبيع" في رسالة إلى "ترامب".. و"الجوكر" يشارك في احتجاجات أرجنتينية

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محمد بن مسعود - الدمام - وفدان من الولايات المتحدة وأوكرانيا يجتمعان في الرياض بحضور وزير الخارجية السعودي لإجراء محادثات سول لوب/ رويترز

"غزة ليست للبيع".. كُتبت بخط عريض في ملعب الجولف الخاص بـ"ترامب" في اسكتلندا حسن غني/ رويترز

رئيس الوزراء الكندي السابق يُخرج لسانه للكاميرات خلال حمل كرسيه قبل رحيله من منصبه كارلوس أوسوريو/ رويترز

متظاهر يرتدي زي "الجوكر" يشارك في احتجاجات عنيفة في الأرجنتين لمعارضة إجراءات حكومية رودريجو عبد/ أسوشيتد برس

فلسطينيون يتجمعون حول نار بحثًا عن الدفء في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة عمر القطاع/ جيتي

مياه السيول تحيط بمنزل من كل جانب في جوجان بالإكوادور ماركوس بين/ فرانس برس

قارب يبحر عبر مدخل بحري متجمد خارج عاصمة جرينلاند نوك يفجيني مالوليتكا/ أسوشيتد برس

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