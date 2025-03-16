انت الان تتابع الأسبوع في 7 صور: "غزة ليست للبيع" في رسالة إلى "ترامب".. و"الجوكر" يشارك في احتجاجات أرجنتينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سول لوب/ رويترز
حسن غني/ رويترز
كارلوس أوسوريو/ رويترز
رودريجو عبد/ أسوشيتد برس
عمر القطاع/ جيتي
ماركوس بين/ فرانس برس
يفجيني مالوليتكا/ أسوشيتد برس
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 7 صور: "غزة ليست للبيع" في رسالة إلى "ترامب".. و"الجوكر" يشارك في احتجاجات أرجنتينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.