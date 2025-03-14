أهالي "المصيف" بحائل يطالبون بحلول جذرية لتصريف السيول قبل الأمطار المتوقعة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 مارس 2025, 5:44 مساءً

طالب أهالي حي المصيف بحائل، أمانة المنطقة بالتدخل السريع لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار، التي تفاقمت بسبب وضع البلدية لعقم ترابي في نطاقها الحي، مما أدى إلى احتجاز المياه وعودتها إلى منازل السكان. وأشار عدد من المواطنين إلى أن الحل الأمثل كان يتمثل في استخدام صبّات خرسانية متباعدة بدلاً من العقم الترابي، خاصة أن المجرى الطبيعي للمياه لا يبعد سوى أمتار قليلة عن موقع التجمع الحالي. يكر أن السيول تسببت في كسر العقوم الترابية التي وضعتها البلدية في مجرى السيل، مما أدى إلى تدفق المياه بحرية، إلا أن البلدية عاودت إغلاق الطريق بعقوم ترابية جديدة، مما أثار استياء الأهالي، خاصة أن مدينة حائل مُتوقع في الأيام المقبلة أن تهطل عليها أمطار غزيرة، مما سيسهم بعودة تجمع المياه مرة أخرى. واعرب سكان الحي في مقطع فيديو موجه لأمين الأمانة بصوت أحد المواطنين نيابة عن أهالي الحي، عن أملهم في أن تتخذ الأمانة إجراءات عاجلة لتصريف المياه ومنع تكرار هذه المشكلة مستقبلاً، حفاظًا على سلامتهم وممتلكاتهم، مؤكدين أن الحلول المؤقتة تزيد من تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.

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