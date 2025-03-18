شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 فرصة جديدة.. "شؤون الحرمين" تعلن فتح باب التطوع والان نبدء بالتفاصيل

التطوع لخدمة المعتمرين والزوار

الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، عن فتح باب التطوع واستقطاب المتطوعين، واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان للرجال والنساء، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن فتح باب التطوع في الحرمين الشريفين يأتي انطلاقًا من مكانة التطوع السَّامية في الإسلام.مبينًا أن الرئاسة عملت على تحديد أكثر من 100 فرصة تطوعية جديدة، وأكثر من 150 ساعة، واستقطاب أكبر شريحة ممكنة للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة؛ وفقًا للتخصصات الدينية.وتستقبل الرئاسة طلبات الجهات التطوعية عبر المنصة الإلكترونية في المجالات التطوعية.وتتضمن: (المجال الإرشادي والعلمي والتوعوي والإعلامي والتقني، وتسوية الصفوف، وتصحيح التلاوة للفاتحة وقصار السور، والترجمة).واستقطبت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية شهر رمضان حتى الآن ما يزيد على 800 متطوع، وسجلت ساعات العمل التطوعي أكثر من 18 ألف ساعة تطوع.