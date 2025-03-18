شكرا لقرائتكم خبر عن نشر عدد كبير من فرق الدفاع المدني لتحقيق سلامة الزوار والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

خدمات الدفاع المدني للزوار والمعتمرين

أنظمة السلامة والحماية من الحريق

الخطط الميدانية للدفاع المدني في مكة

الدمام - شريف احمد - تواصل فرق التدخل السريع بالدفاع المدني مواجهة مهامها في حالات الطوارئ، في المناطق المركزية بالحرمين الشريفين.وذلك من خلال نشر عدد كبير من الفرق المزودة بمعدات الإطفاء الأولية؛ لتحقيق السلامة وخدمة الزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين.وتعمل فرق التدخل السريع على إزالة مسببات الحوادث بالدرجة الأولى، ومباشرة الحوادث إلى حين وصول فرق الإطفاء، وما يميزها سهولة اختراقها للكثافة والحركة المرورية.بالإضافة إلى الوصول السريع في أعمال التدخل الأولي لمباشرة الحوادث، خصوصًا في المناطق الضيقة، حيث جُهِّزَت بوسائل الإطفاء والاتصال وتمرير البلاغات لمركز العمليات.كانت كثفت المديرية العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة خلال شهر رمضان.واستهدفت تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من اكتمال جميع متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ.وكذلك الحرص على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت لتحقيق أعلى درجات السلامة.واستمرت أعمال التفتيش الوقائي ميدانيًا، للتأكد من توافر جميع اشتراطات السلامة في المواقع المستهدفة، والتزام المنشآت بتعليمات ولوائح الدفاع المدني.وذلك لرفع مستوى الوقاية لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف، وللحد من وقوع الحوادث لحماية الإنسان والحفاظ على الممتلكات.وكان تفقّد مدير عام الدفاع المدني اللّواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، الخطط الميدانية للدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان لعام 1446هـ.وجاء ذلك في إطار جهود المملكة المستمرة لخدمة ضيوف الرحمن، وشملت الجولة حينها الاطلاع على تجهيزات فرق الإشراف الوقائي، وقوة دعم الحرم، وقوة الإسناد البشري والآلي، والآليات الميدانية، ومركز التحكم والتوجيه.كما اطلع على أنظمة المراقبة؛ لتحقيق أعلى معايير السلامة، وفرق التدخل السريع والمراكز الموسمية، وأعمال متطوعي الدفاع المدني في ساحات الحرم المكي الشريف.