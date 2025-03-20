شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يبحث الأوضاع الدولية مع رئيس جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، في القصر الرئاسي بالعاصمة جوبا، وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان.
ونقل الخريجي في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
وحضر اللقاءان سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر.
ونقل الخريجي في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، لفخامته، وتمنياتهما بمزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية.
القضايا الإقليمية والدوليةكما التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جنوب السودان رمضان محمد عبد الله.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
وحضر اللقاءان سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر.