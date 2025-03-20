شكرا لقرائتكم خبر عن خلال العشر الأواخر.. رفع الجاهزية التشغيلية لخدمات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

تكامل الخدمات الميدانية

تعزيز الأجواء الروحانية

رفع كفاءة البنية التحتية

تسهيل الحركة والتنقل

خدمات رقمية متطورة

خطط تشغيلية متكاملة

الدمام - شريف احمد - في إطار الاستعدادات المكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها التشغيلية لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن.يأتي ذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتقنية، وفق خطط معدة مسبقًا لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمصلين والمعتمرين.خصصت الهيئة 38 نقطة خدمة ميدانية تحت شعار "اسألني"، بهدف تقديم خدمات الإرشاد من خلال فرق راجلة مدربة، تسهم في توجيه المعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام، والإجابة عن استفساراتهم، بما يسهل حركة التنقل ويعزز تجربة الزائرين.كما دعمت أعمال النظافة والصيانة المستمرة، إذ تُنجز عمليات التنظيف خلال 35 دقيقة فقط، باستخدام أحدث المعدات والتقنيات، بما يضمن بيئة آمنة وصحية للمصلين.تحرص الهيئة على تهيئة أجواء روحانية تعكس قدسية المكان، فيجري يوميًا تبخير المسجد الحرام بأكثر من كيلوجرامين من العود الفاخر، عبر 20 جولة تبخير.إلى جانب تطييب الحجر الأسود، والملتزم، والركن اليماني 5 مرات يوميًا، ما يسهم في تعزيز الروحانية والشعور بالسكينة داخل أروقة المسجد الحرام.ضمن جهود تطوير الخدمات، تم فرش المسجد الحرام بـ 33 ألف سجادة سعودية فاخرة، مع تعزيز أنظمة التبريد لتصل قدرتها إلى 90 ألف طن تبريد، لضمان أجواء مريحة ومناسبة للمصلين والمعتمرين.كما جرى تحسين الأنظمة الصوتية بتركيب 1,300 سماعة حديثة، توفر وضوحًا صوتيًا عالي الدقة في مختلف أرجاء المسجد الحرام وساحاته الخارجية.عملت الهيئة على تعزيز سهولة التنقل داخل المسجد الحرام ومرافقه من خلال تجهيز 428 سلمًا كهربائيًا و28 مصعدًا، إلى جانب تخصيص مركزين لضيافة الأطفال يعملان على مدار الساعة، لتوفير بيئة مناسبة لأطفال الزوار وتمكين الآباء والأمهات من أداء مناسكهم بطمأنينة.كما جهزت مصليات خاصة بكبار السن وذوي الإعاقة، ووفرت خدمة حفظ الأمتعة مجانًا لضمان راحة المصلين والمعتمرين.وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الهيئة منصة إلكترونية موحدة لحجز عربات التنقل، تتيح للمعتمرين اختيار العربات التي تناسب احتياجاتهم، ما يسهم في تسهيل حركتهم داخل المسجد الحرام والمسعى وأدوار المطاف.كما جرى تجهيز مصليات مخصصة للمعتكفين خلال العشر الأواخر، إضافة إلى توفير خدمة التحلل من النسك للرجال والنساء، بما يضمن أداء المناسك بسهولة ويسر.تأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير بيئة روحانية متكاملة تحقق أعلى معايير الجودة، من خلال خطط تشغيلية متكاملة تواكب الزيادة المتوقعة في أعداد المصلين والمعتمرين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، بما يحقق أقصى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.