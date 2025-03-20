شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن الفرصة لا زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران.

كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-60 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.



وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزء الشمالي، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.

ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

طقس المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال صباح الباكر اليوم الخميس.

وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمعات للمياه.

