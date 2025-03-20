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شكرا لقرائتكم خبر عن الرشيد: مكة المكرمة تتصدر المدن الأكثر زيارة في المنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة م. صالح الرشيد، أن مكة المكرمة تتصدر المدن الأكثر زيارة في المنطقة العربية، كما تعد الخامسة عالميًا من حيث عدد الزوار، مبينًا أن المنطقة المركزية والمشاعر تقدمت كثيرًا في البنية التحتية.
وأوضح أن الهيئة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وجعل مكة المكرمة الوجهة الأكثر راحة لضيوف الرحمن والمستثمرين ومقدمي مختلف الخدمات.
وعن التخطيط المستقبلي، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وخلال الأمسية التي أحيتها الهيئة الملكية ضمن فعاليات مركاز البلد الأمين، أن المخطط العام لعمارة مكة المكرمة استلهم تفاصيله من التوسعة السعودية الثانية للحرم المكي الشريف، وأن الطابع المعماري للمدينة المقدسة سيكون من هوية المكان.
وأشار إلى أن الطريق الدائري الأول "طريق أبوبكر الصديق" مكتمل، والطريق الدائري الثاني "طريق عمر بن الخطاب" سيفتح بالكامل خلال الأيام القادمة، فيما أنجزت نسبة 80% من الطريق الدائري الثالث "طريق عثمان بن عفان"، ولم يبق منه سوى مرحلة شارع صدقي والجمرات.
إضافة إلى استحداث مستشفيات ذات كفاءة عالية في مكة المكرمة كمستشفى الحبيب، ومستشفى فقيه، أسوة بالمستشفى السعودي الألماني.
إضافة إلى الرؤى المستقبلية للمدينة، التي تتطلع للتواؤم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية لاستقبال أكثر من 30 مليون زائر ومعتمر في السنة.
وجاءت الأمسية التي حضرها عدد من المسؤولين والأكاديميين والشركاء الحكوميين ومنسوبي القطاع الثالث، لتكون حلقة وصل بين أهالي مكة ومسؤوليها.
إضافة إلى المهتمين بمعرفة التطورات التي شهدتها مكة منذ إنشاء الهيئة، فضلًا عن المشاريع التي بدأ العمل عليها، وينتظر أن تشكل جزءًا من المشهد العام لمكة المكرمة خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن الهيئة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وجعل مكة المكرمة الوجهة الأكثر راحة لضيوف الرحمن والمستثمرين ومقدمي مختلف الخدمات.
وعن التخطيط المستقبلي، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وخلال الأمسية التي أحيتها الهيئة الملكية ضمن فعاليات مركاز البلد الأمين، أن المخطط العام لعمارة مكة المكرمة استلهم تفاصيله من التوسعة السعودية الثانية للحرم المكي الشريف، وأن الطابع المعماري للمدينة المقدسة سيكون من هوية المكان.
تطور البنية التحتيةوفيما يتعلق بالخدمات التي ستشهدها مكة المكرمة مستقبلًا، أوضح أن البنية التحتية لمكة المكرمة تشهد تقدمًا كبيرًا، وأن الطرق الدائرية للمدينة يصل إجمالي طولها إلى 105 كيلومترات.
وأشار إلى أن الطريق الدائري الأول "طريق أبوبكر الصديق" مكتمل، والطريق الدائري الثاني "طريق عمر بن الخطاب" سيفتح بالكامل خلال الأيام القادمة، فيما أنجزت نسبة 80% من الطريق الدائري الثالث "طريق عثمان بن عفان"، ولم يبق منه سوى مرحلة شارع صدقي والجمرات.
التكامل الخدمي في مكة المكرمةوأوضح الرشيد أن الهيئة تعمل مع عدد من الجهات الحكومية في تحقيق التكامل الخدمي في مكة المكرمة، إذ وعد بنقلة نوعية في مجال المواصلات بمكة.
إضافة إلى استحداث مستشفيات ذات كفاءة عالية في مكة المكرمة كمستشفى الحبيب، ومستشفى فقيه، أسوة بالمستشفى السعودي الألماني.
الرؤى المستقبلية لمكة المكرمةوشهدت الأمسية عدة عروض تتضمن الخدمات التي أنجزتها الهيئة خلال الفترات السابقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
إضافة إلى الرؤى المستقبلية للمدينة، التي تتطلع للتواؤم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية لاستقبال أكثر من 30 مليون زائر ومعتمر في السنة.
وجاءت الأمسية التي حضرها عدد من المسؤولين والأكاديميين والشركاء الحكوميين ومنسوبي القطاع الثالث، لتكون حلقة وصل بين أهالي مكة ومسؤوليها.
إضافة إلى المهتمين بمعرفة التطورات التي شهدتها مكة منذ إنشاء الهيئة، فضلًا عن المشاريع التي بدأ العمل عليها، وينتظر أن تشكل جزءًا من المشهد العام لمكة المكرمة خلال السنوات القادمة.