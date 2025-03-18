شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مستفيد باكستاني من برنامج خادم الحرمين الشريفين للتفطير والان نبدء بالتفاصيل

الموائد السعودية لتفطير الصائمين

برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين

الدمام - شريف احمد - أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية باكستان الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1446هـ، موائد لتفطير الصائمين.ويأتي ذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، استفاد منها منذ بداية رمضان نحو 12 ألف مستفيد في العاصمة إسلام آباد والمدن والقرى الباكستانية.وأقيمت الموائد في المركز الإسلامي (إسلام آباد هومز) في العاصمة إسلام آباد، وفي مركز القرآن والسنة بمدينة لاهور، وبمسجد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بمدينة روالبندي في باكستان، وبمركز الإمام النسائي الإسلامي في العاصمة إسلام آباد.كما أقيمت الموائد في سوق تينج بمدينة راولبندي، وفي جامع الحي الدبلوماسي في العاصمة إسلام آباد، وفي جامع النور بمدينة لاهور.ولا تزال موائد الإفطار لبرنامج خادم الحرمين الشريفين التفطير الصائمين مستمرة في المساجد والمراكز الإسلامية، بالتعاون مع الجمعيات الإسلامية الرسمية في البلاد.وذلك ضمن الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة المسلمين وتحقيق مبادئ الأخوة الإسلامية خلال شهر رمضان لهذا العام 1446هـ.