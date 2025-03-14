انت الان تتابع مصر.. إخماد حريق ضخم في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

مع الساعات الأخيرة من الليل وقبل فجر اليوم الجمعة، اشتعل حريق بأكشاك خشبية خلف مبنى إداري تابع لوزارة الصحة والسكان بشارع الشيخ ريحان وسط العاصمة المصرية القاهرة، وقد امتدت النيران إلى مبنى المعامل المركزية للصحة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد النيران.

وحسب موقع صحيفة "الأخبار" المصرية، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة، بشارع الشيخ ريحان في وسط البلد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ10 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، كما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقطع التيار الكهربائي والغاز الطبيعي بمحيط الحريق بشارع الشيخ ريحان في وسط البلد حفاظًا على حياة المواطنين خاصة بعد امتداد حريق معامل وزارة الصحة إلى مبنى التراخيص الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الجمعة، في تقرير أولي وجود حالة إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة التعرض للدخان الكثيف إثر الحريق الذي اندلع في مقر المعامل المركزية.

وذكرت أن "الحريق جرى بسبب اشتعال أكشاك خشبية غير تابعة للوزارة، خلف المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية بمنطقة وسط البلد".

وأوضحت الوزارة أن النيران انتقلت إلى المقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، حيث تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق قبل امتداده إلى مبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية الخاصة داخلها.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الحريق الهائل امتد عبر بئر المصعد من الطابق الأول حتى الأخير داخل مبنى المعامل المركزية، كما وصلت النيران إلى مبنى التراخيص الطبية المجاور، حيث طالت جزءًا من الطابق الأول كما امتد الحريق المندلع إلى الخلف، ليطال مبنى إدارة المترو المكون من طابق واحد.

وأوضحت مصادر أمنية أن المواد الكيميائية الموجودة في المبنى ساهمت في انتشار النيران بسرعة، ما زاد من تعقيد الوضع، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.