انت الان تتابع جمعية تنمية الأفلاج تنظّم إفطاراً جماعياً لعدد من الجاليات العربية والإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 مارس 2025, 6:46 مساءً

في أجواء يسودها التآخي والتلاحم، نظّمت جمعية تنمية الأفلاج برنامج إفطار جماعي استضاف عدداً من الجاليات العربية والإسلامية في المحافظة، وذلك ضمن مبادراتها الرمضانية الرامية إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر المحبة بين أفراد المجتمع. وشهدت الفعالية حضوراً مميزاً من مختلف الجاليات، حيث اجتمع المشاركون على مائدة الإفطار في أجواء رمضانية تعكس قيم التلاحم والتعايش. وتهدف الجمعية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الترابط المجتمعي، وترسيخ ثقافة المحبة والتواصل بين مختلف الثقافات، بما يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شهر رمضان المبارك. وأكدت الجمعية أن مثل هذه البرامج تسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين أبناء المجتمع، وتدعم مبادئ العمل التطوعي والخيري .

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