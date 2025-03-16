%66 اكتفاء ذاتيا للعنب

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من العنب تجاوز 122.278 طن خلال عام 2023، مما يجسد نمو القطاع الزراعي المحلي وقدرته على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق، إذ أسهم هذا الإنتاج في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت 66%، ليعزز الأمن الغذائي الوطني، ويقلل الاعتماد على الواردات. زراعة وإنتاج العنب - 7.135.336 شجرة. - 6.184.448 شجرة مثمرة. - 122.278 طن إجمالي الإنتاج. - %66 نسبة الاكتفاء الذاتي.



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