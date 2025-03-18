السعودية | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يشكر القيادة على توجيهها بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله-، على توجيهه الكريم، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله-، بصرف معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، التي تجاوزت لهذا العام ثلاثة مليارات ريال.

وأكّد معاليه أن هذه اللفتة الكريمة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تلمّس احتياجات الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن هذه المعونة ستُسهم في التخفيف من الأعباء المالية، وتعزيز مستوى المعيشة للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة بأنها ستباشر عملية إيداع مبالغ المعونة مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين يوم غدٍ الثلاثاء، تنفيذًا للتوجيهات الكريمة.

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