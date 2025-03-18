وزير الإعلام: ولي العهد لا يقبل المديح الزائف وحرية الإعلام مرتفعة

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن السعودية تتمتع بمستوى حرية إعلام مرتفعة مقارنة ببعض الدول المحيطة، لافتاً إلى أن الإعلام السعودي يعد أفضل نموذج للحرية الإعلامية إذ يتصف بالحرية المنضبطة.

ويعتقد الدوسري في لقاء تلفزيوني عبر برنامج الليوان في قناة روتانا بأن سقف الحرية الإعلامية في السعودية ليس كما يزعم البعض بأنه سقف منخفض، قائلاً في الوقت نفسه: "لدينا حريات منضبطة ولا نقبل بتشويه الحريات".

في سياق متصل، أعاد وزير الإعلام سلمان الدوسري التأكيد بأن مستوى حرية الإعلام في السعودية مستوى مناسب للثقافة السعودية، منوهاً بأن صحافيي المؤسسات الإعلامية السعودية ومسؤوليها يتمتعون بإحساس مسؤولية كبير.

كما أضاف الدوسري في الليوان بأن المهمة الأسمى للإعلام تتجسد بدوره الأصيل في كشف العيوب إذ إن النقد واجب أصيل تضطلع به وسائل الإعلام، وفقاً لما قاله.

في الإطار ذاته، شدد وزير الإعلام الذي تولى حقيبة الوزارة في مطلع شهر مارس من العام 2023، بأهمية تحلي الصحافيين بالحرية المسؤولة خاصة بشأن الأوضاع الإقليمية التي تمر بها بعض الدول، فضلاً عن الأخذ بعين الاعتبار بالمصلحة العامة.

إلى ما هو أبعد من ذلك كله، أوضح سلمان الدوسري بأن الحكومة لا تطالب الصحافة بممارسة "المديح" قائلاً:" ليس المطلوب المديح".. مضيفاً: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء لا يقبل المدح ولا يرضى بالمديح الزائف، وزارة الإعلام تضبط المشهد دون التحكم فيه.

في هذه الأثناء، استذكر الدوسري قصة أول لقاء جمعه بولي العهد إذ كان ذلك اللقاء أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى باريس في عام 2014، وقال: إن أول لقاء حدث مع الأمير محمد بن سلمان كان في سبتمبر 2014، إذ تناولنا الغداء في مطعم فرنسي وتحدث ولي العهد بالكثير من عناصر رؤية السعودية 2030، وتجدد اللقاء عقب ذلك في واشنطن عام 2016.

في المقابل، أشار الوزير سلمان الدوسري إلى أن مستهدفات رؤية السعودية 2030 حققت نجاحات كبرى دون مكاتب استشارية، أو شركات دولية بل بفكر الأمير محمد بن سلمان.