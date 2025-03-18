ماذا نعرف عن محادثات ترامب وبوتين المتوقعة غدا؟

الرياص - اسماء السيد - Reuters

من المتوقع أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الثلاثاء هاتفيا، في إطار محاولات التوصّل إلى هدنة في أوكرانيا.

وكشف ترامب عن أنّ "قدراً كبيرا من العمل قد أُنجز على مدى اليومين الماضيين. نريد أن نرى ما إذا كان بالإمكان وضْع نهاية لهذه الحرب. أظن أن لدينا فرصة جيدة".

ويسعى ترامب إلى تأمين دعم روسيا للمقترح الأمريكي الذي وافقت عليه أوكرانيا الأسبوع الماضي- عقْد هُدنة مؤقتة مدتها 30 يوماً ووقف القتال.

وتشترط روسيا مطالب "ضرورية" قبل الموافقة على المقترح الأمريكي، قائلة إن هناك الكثير من المشكلات التي يجب حلّها قبل الموافقة على وقف القتال.

وتريد روسيا ضمانات "مُلزمة" بأن تصبح أوكرانيا محايدة في المستقبل، وألّا تنضمّ إلى حلف شمال الأطلسي، الناتو.

ويرغب بوتين في تخفيف العقوبات الغربية على بلاده، كما يرغب في إجراء انتخابات رئاسية بأوكرانيا

"ورطة"

وتأتي محادثات الثلاثاء بعد نحو شهر من آخر محادثات مباشرة معروفة بين ترامب وبوتين.

وبسؤاله عن التنازلات التي سيتم النظر فيها خلال المحادثات، قال ترامب: "سنتحدث عن أرض، وعن محطات طاقة وعن تقسيم أصول معيّنة".

وتسيطر موسكو على محطة زابوريجيا للطاقة النووية – وهي الأكبر من نوعها في أوروبا. ومنذ الاجتياح الروسي، كثيراً ما كانت المحطة في مرمى النيران.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بشأن المحطة النووية، وسط مخاوف من وقوع كارثة نووية.

في المقابل، أكّد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أنه من المزمع أن يتحدث الزعيمان يوم الثلاثاء، لكنه رفض أن يدلي بتفاصيل.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء عن بيسكوف القول إن "المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي "هي خطوة مهمة على صعيد إحياء العلاقات بين البلدين".

وتمثّل الدعوة إلى هدنة فورية "ورطة" بالنسبة لروسيا؛ فهي تحقق مكاسب على أرض المعركة، لكنها في الوقت ذاته عندما تُبدي عدم استعداد للحوار حول إنهاء الصراع، فإنها تخاطر بإفساد تحسين العلاقات مع واشنطن، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

في يوم الخميس الماضي، أعرب بوتين عن دعمه للتوصل إلى هدنة، لكنه ذكر عددا من الأسئلة رأى أن هناك ضرورة للإجابة عنها، ومن بينها وضْع القوات الأوكرانية في منطقة كورسك غربي روسيا.

وفي يوم الجمعة، عرض بوتين على القوات الأوكرانية المحاصَرة في كورسك، الاستسلام وتسليم السلاح، مؤكداً أن الآلاف من الجنود الأوكرانيين "مطوّقون بالكامل".

وتعارض موسكو بشدّة نشر قوات أوروبية على سبيل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا حال التوصل لأي هدنة.

وفي يوم الأحد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا حاجة لسماح روسيا بوجود قوات حليفة على أراضيها من عدمه؛ "إذا طلبت أوكرانيا قوات حليفة على أرضها، فلا دخل لروسيا".

وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، إن الكرة الآن في ملعب بوتين، وإن عليه أن يجيب عمَا إذا كان جاداً بشأن السلام؟ "هل سيوقف الحرب؟ هل سيتراجع".

وقلَب الرئيس الأمريكي سياسة بلاده الخارجية، عبر التقارب من موسكو، تاركاً الغرب في قلق من هذا التقارب مع بوتين، في مقابل تشدُّد يُبديه الرئيس الأمريكي تجاه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

"لا يمكن الثقة في روسيا"

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الإثنين، إن الشروط التي تضعها روسيا تُظهر أن موسكو "لا ترغب حقيقة في السلام".

وأضافت كالاس، عقب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "لا يمكن الثقة في روسيا. سينتهزون الفرصة للإدلاء بكل أنواع المطالب".

وفي أثناء حملته الانتخابية، كرّر ترامب تعهّده بأن يضع - منذ اليوم الأول في فترة ولايته الثانية- نهاية للحرب التي بدأت في أوكرانيا في 2022.

وبعد أقلّ من شهر على حفل التنصيب، أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع بوتين استغرق نحو 90 دقيقة، وتركّز الحوار حول البدء فوراً في مفاوضات بشأن إنهاء الحرب، بحسب ما أفادت تقارير.

وزار مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف موسكو الأسبوع الماضي للتنسيق للمفاوضات، قائلا إن المناقشات مع بوتين كانت "بنّاءة" و"تبحث عن حلول".

وقال ويتكوف إن الرئيس بوتين "يقبل فلسفة" ترامب الخاصة بوقف إطلاق النار واتفاق السلام.

BBC ويتكوف يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض

ونوّه ويتكوف إلى أن الرئيس ترامب يتابع المستجدات لحظة بلحظة ويشارك بنشاط في الشدّ والجذب الدبلوماسي.

ورفض ويتكوف الإجابة عن سؤال يتعلق بوضع الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا في أي اتفاق محتمل.

وتسيطر روسيا حالا على نحو خُمس الأراضي الأوكرانية.