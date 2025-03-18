8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي

لائحة تنفيذية
وأوضحت الجمعية أن الخدمات المقدمة للقطاع الوقفي تشمل الإشراف على النظارة، والنظارة الكاملة على الوقف، والمشاركة في مجلس النظارة، والإدارة التنفيذية للوقف، وإدارة الأملاك، واحتضان الأوقاف، والاستشارات، وتمكين الأوقاف، وكل خدمة لديها لائحة تنفيذية وخطة تشغيلية وبرامج متخصصة مستقلة تضمن نتائج مميزة تحقق أعلى معايير الجودة وزيادة النمو والاستدامة بطريقة علمية وممنهجة.
ودعت الجمعية الراغبين بالاستفادة من أي خدمة من الأفراد أو الكيانات في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي بالتواصل عبر منصات الجمعية في مواقع التواصل الاجتماعي أو بريدها الإلكتروني (infoalawqaf.org.sa).
وتعمل «دعم الأوقاف» على تقديم الخدمات والبرامج والمبادرات ومساندة المنظمات الخيرية لتحقيق الاستدامة المالية لهم، فمنذ انطلاق الجمعية قبل أربع سنوات في عام 2020 أُطلِقت العديد من المبادرات المتنوعة التي تخدم القطاع الوقفي.
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