%43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية

استنفرت وزارة التعليم جهودها، في دمج الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، ومساواتهم بالأصحاء، وتسخير الإمكانات لخدمتهم، وتقديم سبل الدعم لهم، إذ سجلت إدارات التعليم 99.026 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة في المملكة، في وقت فاق الطلاب ذوي الإعاقة، الطالبات، بـ60% للبنين، مقابل 40% للبنات، وسيطرت منطقة الرياض على إجمالي أنواع الإعاقة للطلبة بـ28.5%، كما تصدرت صعوبات التعلم أكثر أنواع الإعاقة للطلاب بـ32%.

الإدارات التعليمية

كشف تقرير وزارة التعليم للعام الماضي، عدد الطلبة ذوي الإعاقة حسب الإدارات التعليمية، ونوع الإعاقة في المملكة، والمرحلة الدراسية، حيث استحوذت المرحلة الابتدائية على النصيب الأكبر من طلاب ذوي الإعاقة، والتي بلغت 42.638 طالبًا وطالبة بـ43%، وحلت المرحلة المتوسطة ثانيًا، بإجمالي 33.815 طالبًا بـ34%، والمرحلة الثانوية ثالثًا، بإجمالي 21.371 طالبًا بـ22%، ورياض الأطفال رابعًا، بإجمالي 1202 طالب بـ1%.

وجاءت منطقة الرياض كأكثر الطلبة ذوي الإعاقة في المرحلة الابتدائية، حيث بلغ إجمالي الطلبة 11.621 طالبًا بـ27%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 6218 طالبًا بـ15%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 6032 طالبًا بـ14%، والأحساء رابعًا، بإجمالي 3121 طالبًا بـ7%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 2484 طالبًا بـ6%.

معاقون بالمتوسطة

سجلت منطقة الرياض، أكثر الطلبة ذوي الإعاقة في المرحلة المتوسطة، حيث بلغ إجمالي الطلبة 10.414 طالبًا وطالبة بـ31%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 4605 طلاب وطالبات بـ14%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 3285 طالبًا وطالبة بـ10%، ومكة المكرمة رابعًا، بإجمالي 1973 طالبًا وطالبة بـ6%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 1862 طالبًا وطالبة بـ5.50%.

22 % الثانوية

سيطرت منطقة الرياض على الطلبة ذوي الإعاقة في المرحلة الثانوية، حيث بلغ إجمالي الطلبة ذوي الإعاقة 5927 طالبًا وطالبة بـ28%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 2709 طلاب وطالبات بـ13%، وجدة ثالثًا، بإجمالي 2149 طالبًا وطالبة بـ10%، وعسير رابعا، بإجمالي 1477 طالبًا وطالبة بـ7%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 1361 طالبًا وطالبة بـ6%.

أنواع الإعاقات

سجلت إعاقة صعوبات التعلم أكثر أنواع الإعاقة للطلاب والطالبات، حيث بلغ إجمالي الطلاب والطالبات الذين يعانون من إعاقة صعوبات التعلم 31.272 طالبا وطالبة بـ32%، وحلت الإعاقة الفكرية ثانيًا، بإجمالي 20.694 طالبًا وطالبة بـ21%، وإعاقة جسمية وصحية ثالثًا، بإجمالي 14.175 طالبًا وطالبة بـ14%، واضطرابات طيف التوحد رابعًا، بإجمالي 11.337 طالبًا وطالبة بـ11%، والإعاقة السمعية خامسًا، بإجمالي 7484 طالبًا وطالبة بـ8%.

طلاب ذوي الإعاقة بالابتدائي

الرياض: 27%

جدة: 15%

الشرقية: 14%

الأحساء: 7%

مكة المكرمة: 6%

المرحلة المتوسطة

الرياض: 31%

الشرقية: 14%

جدة: 10%

مكة المكرمة: 6%

المدينة المنورة: 5.50%

المرحلة الثانوية

الرياض: 28%

الشرقية: 13%

جدة: 10%

عسير: 7%

مكة المكرمة: 6%

أكثر أنواع الإعاقات

صعوبات التعلم: 32%

الإعاقة الفكرية: 21%

إعاقة جسمية وصحية: 14%

اضطرابات طيف التوحد: 11%

الإعاقة السمعية: 8%