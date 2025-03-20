جامعة خالد تُطلق معرضها القرآني الرمضاني الأول

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلةً في نادي العمل التطوعي المركزي، ونادي كلية الشريعة وأصول الدين، «المعرض القرآني الرمضاني الأول»، ضمن مبادرة «أجاويد 3»، وذلك في أحد المجمعات التجارية بخميس مشيط.

وأكّدت مشرفة نادي العمل التطوعي بجامعة الملك خالد الدكتورة أريج الأنصاري، أن المعرض يهدف؛ لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة المستمدة من القرآن الكريم، وهي الانضباط، والتسامح، والصدق، والانتماء، وذلك من خلال ستة أركان رئيسة، اُختيرت مسمياتها بعناية من آيات قرآنية تعكس المعنى والقيمة لكل ركن.

وأشارت إلى أن الفعاليات تضمّنت ركنًا خاصًا بعلوم القرآن، بإشراف كلية الشريعة وأصول الدين، عُرضت فيه تفاسير وشروحات مفصلة عبر شاشات تفاعلية، إضافةً إلى ركن للتطوع، استعرض فيه إنجازات النادي التطوعية، إلى جانب الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بعدد المتطوعين والبرامج المنفذة، كما تضمّن المعرض ركنًا خاصًا عن سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ركّز على الأحداث التاريخية المهمة، وقيم التسامح والانضباط التي جسّدها النبي في حياته اليومية والعملية.

وأوضحت الأنصاري أن المعرض اشتمل أيضًا على ركن للتوعية الصحية والغذائية؛ بهدف تعزيز ثقافة التوازن وعدم الإسراف، خصوصًا خلال شهر رمضان، كما تضمن ركنًا للأطفال، قُدمت فيه مسابقات ثقافية وتربوية، وألعاب تفاعلية للأطفال؛ لترسيخ القيم الإسلامية النبيلة، بالإضافة إلى توزيع قصص قصيرة حول القيم الاجتماعية والتربوية.