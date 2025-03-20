250 ألف ريال غرامات على الشاحنات الأجنبية المخالفة

فحص ورصد
وخلال الحملات الرقابية في مدينة الرياض، نفّذت الفرق الميدانية 86 عملية فحص، أسفرت عن 24 مخالفة، تم على إثرها حجز الشاحنات المخالفة، كما شملت الجولات مدينة جدة، حيث تم تنفيذ 8 عمليات فحص، ورصد مخالفة وحجز شاحنة واحدة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها 10.000 ريال وحجز الشاحنة المخالفة لمدة 15 يومًا في المرة الأولى، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل الغرامة إلى 20.000 ريال عند التكرار مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و40.000 ريال للمخالفة الثالثة مع الحجز 60 يومًا، و80.000 ريال للمخالفة الرابعة مع الحجز 60 يومًا، وصولًا إلى 160.000 ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة مع حجز الشاحنة 60 يومًا، إلى جانب مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.
تطبيق الأنظمة
وتواصل الهيئة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.
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