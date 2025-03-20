مكافآت طلاب عسير 28 من كل شهر ميلادي

أصدر وكيل وزارة التعليم للخدمات المشتركة محمد بن سعود الرشود، أمس، تعميمًا إلى إدارات تعليم «سراة عبيدة - بيشة - رجال ألمع - النماص - محايل عسير - ظهران الجنوب» بشأن حوكمة إجراءات صرف مكافآت وإعانات الطلاب.

تقديم الضخ

جاء في التعميم: أنه نظرًا لأهمية حوكمة إجراءات صرف المكافآت والإعانات الطلابية ورفع مستوى الالتزام من جميع الأطراف المعنية في عمليات الاستحقاق والصرف، فقد تقرر الالتزام بإغلاق الشهر وسحب المسيرات للمكافآت والإعانات وإصدار أمر الصرف، خلال الفترة من 10 إلى 15 من كل شهر ميلادي، والالتزام بضخ المكافآت والإعانات إلى حسابات الطلاب بتاريخ 28 من كل شهر ميلادي، وفي حال كان إجازة رسمية يتم تقديم الضخ.

نظام فارس

شدد التعميم على الالتزام بتوريد المرتجع من المكافآت قبل تاريخ 7 من الشهر الميلادي وفقا للآلية المتبعة؛ بإصدار فاتورة سداد بالمبلغ واختيار بند (أمانات، مرتجع، رواتب) ثم تسديد الفاتورة من حساب إدارة التعليم، والالتزام بتوزيع الأمانات في نظام فارس قبل 10 من كل شهر ميلادي لأي مكافأة أو إعانة، لتصبح جاهزة لإعادة صرفها بعد المعالجة. وفي حال تمت معالجة وضع الطالب يتم الرفع للإدارة العامة للشؤون المالية بخطاب يتضمن رقم الفاتورة ورقم الأمانة. وتصرف إدارة تعليم عسير (سراة عبيدة - بيشة - رجال ألمع - النماص - محايل عسير - ظهران الجنوب) ملايين الريالات شهريًا لطلاب التعليم العام (بنين وبنات) ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والقرى النائية وأبناء المعلمين المتوفين وطلبة التربية الخاصة.