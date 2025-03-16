أراضي أبحر الأكثر مبيعا

تشهد منطقة أبحر الشمالية بجدة إقبالا على شراء الأراضي الفضاء التي أصبح يروج لها عبر مواقع التواصل خلافا للسابق، حيث كانت تلك الأراضي غير مرغوب في شرائها، إذ تشهد المنطقة حاليا حراكا كبيرا في عملية الشراء تماشيا مع المشاريع العملاقة التي ستقام في أبحر الشمالية، ومنها مشروع مرافي وألما وبرج جدة، مما جعل المنطقة أكثر حيوية وإقبالا.

الخدمات والمرافق

يقول المستثمر العقاري عبد الرحمن شريف إن قيمة الأراضي في منطقة أبحر ارتفعت عن السابق، وأصبحت تبدأ من 280 ألفا وتصل إلى مليون و900 ألف للقطعة، حيث تختلف الأسعار بناء على الموقع، بينما تتفاوت أسعار الأراضي في منطقة درة العروس شمال جدة أيضا بناءً على مساحة الأرض، وقربها من الخدمات والمرافق، حيث يتجاوز متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في المواقع المميزة 1000 ريال، وقد يصل سعر المتر المربع للأراضي التجارية إلى أكثر من 2000 ريال.

وأكد شريف أن الأراضي في أبحر أصبحت فرصا استثمارية مميزة، وذلك لموقعها القريب من البحر، ووجود مساحات متنوعة تناسب احتياجات الأفراد، إلى جانب أنها تعد فرصا استثمارية رائعة مع عائد مرتفع وبنية تحتية متكاملة وخدمات متوافرة.

مناطق واعدة

أوضح خالد الحمد، صاحب مكتب عقار في أبحر الشمالية، أن ما يميز أراضي أبحر الشمالية مساحاتها الشاسعة، إلى جانب أنها فرصة استثمارية مع التطور الذي تشهده المنطقة حاليا، لذلك الأسعار وصلت إلى مليون ريال للأرض التجارية. أما السكنية فوصلت إلى نحو 700 ألف ريال، ولا تزال الأسعار في ارتفاع نتيجة كثرة الطلب، وإقبال المستفيدين على شراء أراضي أبحر الشمالية، مشيرا إلى أن الموقع يتميز بعوامل عدة تجعله من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار والسكن، منها الموقع الإستراتيجي شمال مدينة جدة، مما يجعلها قريبة من البحر الأحمر، وأهم المرافق الحيوية. كذلك القرب من المشاريع الكبرى، مثل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وواجهة جدة البحرية، ومدينة جدة الاقتصادية التي تضم برج جدة المخطط أن يكون الأطول في العالم، مع تطور البنية التحتية، حيث تضم شبكات طرق حديثة، وخدمات متكاملة، مثل المدارس والمستشفيات والمجمعات التجارية. كذلك تنوع الاستخدامات التي تشمل الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية، مع توافر مخططات حديثة تناسب مختلف الاحتياجات.

وأرجع الحمد ارتفاع الطلب العقاري على أراضي أبحر لأنها تُعتبر من المناطق الواعدة في سوق العقارات، مع توقعات بارتفاع قيمتها المستقبلية. كما أن تلك المواقع تتميز بالهدوء والخصوصية مقارنة بالمناطق الأكثر ازدحامًا في جدة، وتوفر بيئة سكنية هادئة ومثالية للعائلات.

شاليهات ومنتجعات

يتميّز شاطئ أبحر، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، بالجلسات الحديثة المتراصة على طوله، والأكشاك التي يجد فيها مرتادو الشاطئ طلباتهم من المواد الاستهلاكية ومستلزمات البحر، إلى جانب وجود الأماكن المخصصة لمزاولة السباحة لكل الفئات العمرية، ليستمتع الجميع بمياه البحر التي تُلَطّف الأجواء.

كما تمتد في الجهة المقابلة لشرم أبحر الشاليهات والمنتجعات التي تشتهر بطابع بنائها الخاص وألوان طلائها المتميزة وأشجارها النادرة، لتكمل لوحة جمال الشاطئ التي أسهمت بشكل كبير في نشاط الحركة السياحية للمكان.