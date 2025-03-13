وماذا بعد أن سأل محمد بن سلمان "وين يروح هاوي الدراجات؟" (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: "اللي عنده هواية ركوب الدراجة الهوائية.. وين يروح؟".. كان هذا سؤال من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، موجهاً إياه لشخصيات تنفيذية في الرياض.

فقد كشف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم السلطان، الخطوة الأولى لمشروع المسار الرياضي بالعاصمة السعودية الرياض، والتي بدأت بسؤال من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال السلطان خلال برنامج حكاية وعد على قناة إم بي سي :"في أحد اللقاءات مع ولي العهد سألنا اللي عنده هواية ركوب الدراجة الهوائية.. وين يروح؟، فقلت له عندنا وادي حنيفة".

وأضاف :"استعرض ولي العهد خرائط الرياض وقال هذا وادي حنيفة وهذا وادي سلي نريد أن نربطهم، طالعنا الخريطة وكان فيه طريق أهل الرياض يسمونه طريق الأبراج".

وتابع :"اقترح ولي العهد أن يكون هذا الطريق هو المسار الرياضي ويربط وادي حنيفة بوادي سلي".