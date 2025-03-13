الاقتصاد

أسواق الأسهم العالمية.. بورصة لندن تغلق على ارتفاع

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أُغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.54%.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 45.33 نقطة، ليصل عند مستوى 8541.32 نقطة.

أسواق الأسهم العالمية

إلى ذلك، واصلت بورصة وول ستريت الأمريكية للأسهم تذبذبها في تعاملات اليوم الأربعاء بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على واردات بلاده.
وحققت الأسهم مكاسب مبكرة كبيرة، ثم فقدتها ثم عاودت الارتفاع مع استمرار التذبذب.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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