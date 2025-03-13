اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

لاتسيو - فيكتوريا بلزن 21:45

أتلتيك بيلباو - روما 21:45

أولمبياكوس - بودو/غليمت 21:45

آينتراخت فرانكفورت - أياكس أمستردام 21:45

مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد 00:00

توتنهام هوتسبير- إي زد آلكمار 00:00

ليون - ستيوا بوخارست 00:00

رينجرز- فنربخشه 00:00

الدوري السعودي

الاتحاد - الرياض 23:00

الشباب - العروبة 23:00

الفتح - الرائد 23:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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