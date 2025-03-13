الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
لاتسيو - فيكتوريا بلزن 21:45
أتلتيك بيلباو - روما 21:45
أولمبياكوس - بودو/غليمت 21:45
آينتراخت فرانكفورت - أياكس أمستردام 21:45
مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد 00:00
توتنهام هوتسبير- إي زد آلكمار 00:00
ليون - ستيوا بوخارست 00:00
رينجرز- فنربخشه 00:00
الدوري السعودي
الاتحاد - الرياض 23:00
الشباب - العروبة 23:00
الفتح - الرائد 23:00
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