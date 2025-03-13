السعودية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. جهود تكاملية وشراكات إستراتيجية لتمكين الأيتام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُعدّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجهة المعنية بالإشراف على تقديم الرعاية للأيتام، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تضمن تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وحفظ حقوقهم وفق ما كفله لهم الدين الإسلامي الحنيف.

وانطلاقًا من هذا الدور، حرصت الوزارة على تبنّي أفضل الممارسات الاجتماعية سواء في مؤسسات الرعاية أو لدى الأسر الكافلة لضمان توفير بيئة أسرية طبيعية تُسهم في تنشئة الأيتام تنشئة سليمة من النواحي الاجتماعية والنفسية والعقلية.

وأطلقت الوزارة في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها وتحقيق أثر إيجابي مستدام، العديد من المبادرات النوعية من أبرزها مبادرة “نمذجة وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام”، بالشراكة مع القطاع غير الربحي بما يحقق أفضل الممارسات في تمكين الأيتام ، كما وضعت الوزارة إستراتيجية شاملة لدعم منظومة الاحتضان، شملت على معايير دقيقة لاختيار الأسر لضمان البيئة الأسرية الآمنة و المستقرة لليتيم، وأسهمت هذه الإستراتيجية في ارتفاع مؤشر الاحتضان إلى 100% مع وصول عدد المتقدمين للاحتضان على قائمة الانتظار إلى أكثر من 4000 متقدم، وتعدّ تجربة المملكة في الاحتضان نموذجًا رائدًا تمت مشاركته مع دول مجلس التعاون للاستفادة منه بصفته أحد البرامج الرائدة و المتميزة.

وعملت الوزارة في إطار التحول الرقمي، على أتمتة مجموعة من خدمات الأيتام عبر منصاتها الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها بسرعة وكفاءة، وفي إطار تعزيز التكامل الحكومي عملت الوزارة تطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر الحاضنة والربط مع الجهات الخارجية – الصحة والعدل والإسكان والداخلية وتطوير خدماتها من خلال التكامل الحكومي لتعزيز وتطوير الخدمات ( كإصدار الوثائق الثبوتية والصكوك الولاية والرضاعة واستخراج الجوازات والربط مع أبشر للأسر الكافلة وتجديدها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تكامل الجهود بين القطاعات.

كما أبرمت الوزارة أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات تعليمية وتدريبية مختلفة بهدف تطوير مسارات التمكين في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والاستقلالية مما أسهم في توفير الفرص الوظيفية لنحو 80% من الأيتام الباحثين عن عمل إلى جانب تدريب وتأهيل 3261 يتيمًا سواء على رأس العمل أو الباحثين عن العمل واستكمالًا لمنظومة التمكين حرصت الوزارة على إشراك الأيتام في البرامج التطوعية بالتعاون مع الجهات المعنية لإثراء خبراتهم وتعزيز مهاراتهم المجتمعية.

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تطوير برامجها الموجهة للأيتام من خلال مسارات متعددة تشمل التأهيل والتدريب وريادة الأعمال والدمج الاجتماعي وصولًا إلى تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الأفراد وتعزيز جودة حياتهم.

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