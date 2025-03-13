شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشر ستوكس.. تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم، عند الإغلاق.وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.81 نقطة أو بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 540.44 نقطة في نهاية التعاملات، مع تباين أداء القطاعات.وأغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 109.26 نقاط أو بنسبة 0.48 بالمئة إلى مستوى 22567.14 نقطة.بينما زاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 1.60 نقطة أو بنسبة 0.02% عند الإغلاق إلى مستوى 8542.56 نقطة.في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 50.75 نقطة أو بنسبة 0.64 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7938.21 نقطة.