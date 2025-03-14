السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 250 سلة غذائية في مدينة ناوغا ببنغلاديش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 سلة غذائية في مدينة ناوغا بجمهورية بنغلاديش الشعبية، استفاد منها 1.250 فردًا بواقع 250 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني في بنغلاديش للعام 1446هـ.

الجدير بالذكر أن مشروع سلة “إطعام” بمرحلته الرابعة يستهدف توزيع 390.109 سلال غذائية في 27 دولة خلال شهر رمضان، يستفيد منها 2.304.104 أفراد، بتكلفة تتجاوز 67 مليونًا و64 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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