جيجي حديد في موقف محرج بسبب فستانها

ميرنا وليد - بيروت - حضرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عرض عطور رابان المؤقت في مدينة نيويورك يوم الخميس مرتديةً فستانًا أصفر بلا أكمام.

لكن عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عامًا واجهت مشكلة في إطلالتها، حيث كان فستانها الطويل الفضفاض - الذي توجته بمعطف شفاف بلون ذهبي - به ثقب كبير فوق حافة الفستان.

رفضت جيجي أن تدع هذا العيب يفسد عليها روعة الحدث، وحافظت على ابتسامة عريضة على وجهها رغم هذه النكسة في الأناقة.

كان معطف جيجي المصنوع من مادة PVC مربوطًا بحزام، مما شد خصرها النحيف، واستكملت مظهرها الجذاب بحذاء ذهبي معدني ذو مقدمة مدببة.

ويأتي هذا الظهور بعد أن أدلت جيجي مؤخرًا بتعليقات نادرة حول علاقتها بصديقها برادلي كوبر، البالغ من العمر 50 عامًا، في مقابلة مع مجلة فوغ.

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