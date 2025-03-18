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حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار

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  • حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار 1/8
  • حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار 2/8
  • حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار 3/8
  • حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار 4/8
  • حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار 5/8
  • حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار 6/8
  • حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار 7/8
  • حفيدة غوتشيو غوتشي تعرض مجمعها السكني الفاخر في وسط الصحراء للإيجار 8/8

ميرنا وليد - بيروت - عرضت سيدة الأعمال باتريشيا غوتشي و حفيدة مؤسس دار ازياء Gucci غوتشيو غوتشي، مجمعها السكني في بالم ديزرت للإيجار مقابل 28,000 دولار أمريكي شهريًا.

d8fb5582c7.jpgإيمي سمير غانم تنفي هذه الشائعة بعد تأكيد حملها الثاني


يضم هذا العقار، الذي تبلغ مساحته 10,800 قدم مربع، منزلًا رئيسيًا بالإضافة إلى بيتي ضيافة يضم كل منهما 10 غرف نوم، جميعها تقع على قمة جبل بيغ هورن مع إطلالات خلابة على وادي كوتشيلا.
استوحت وريثة عالم الموضة إلهامها من الطراز العالمي، من تجاويف الجدران المغربية إلى غرفة النوم الرئيسية المستوحاة من الطراز اليوناني.
يوفر هذا الملاذ، ملعب تنس ومسبحًا، و يمكن مشاهدة خراف البيغورن من حين لآخر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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