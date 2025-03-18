ميرنا نور الدين تستعرض جمالها بهذه غطلالة الخيالية

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين قلول الجمهور، في أحدث إطلالة لها عليهم من خلال مجموعة صور لها، ظهرت فيها بجمال مميز، فكانت ترتدي فستان أبيض ضيق من دون أكمام، بتصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسيحة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



و كانت تحدثت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين، عن مسلسلها الجديد "فهد البطل"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة الممثل المصري أحمد العوضي، ومسلسل "في لحظة" من بطولة الفنان أحمد فهمي.

ويشارك في بطولة مسلسل "فهد البطل" الممثلون أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

