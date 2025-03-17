الشامي يكسر هذا الرقم القياسي بأغنيته "دكتور"

ميرنا وليد - بيروت - وصلت أغنية الفنان السوري الشامي "دكتور" إلى الـ 75 مليون مشاهدة، وذلك بعد ما يقارب الشهرين على طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



وقدم الشامي في كليب الأغنية "رقصة الألم"، وهي رقصة تمثيلية تجسد مشاعر الألم والمعاناة، ولاقى إشادة واسعة من قبل متابعيه، على آدائه في الرقص.

أغنية "دكتور" من كلمات الشامي وألحانه، وتوزيع الموسيقي فؤاد جنيد، بينما أخرج الكليب حسّان رحايل.

الجدير ذكره أن الشامي كان قد شوّق متابعيه لأغنيته الجديدة قبل ساعات من إطلاقها، وكتب: "لا تحسبوا الرقص طربًا، فالطير يرقص مذبوحًا من الألم".