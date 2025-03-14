السعودية | وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس معالي وزير التعليم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان بمقر المؤسسة اليوم, اجتماع المجلس التاسع في دورته العاشرة.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة في دعم مسيرة المؤسسة، وتعزيز دورها في تقديم الخدمات للمستفيدين.

واستعرض الأمين العام لمؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ ناقش المجلس الآلية الجديدة لصرف الإعانة المدرسية للمستفيدين، إضافةً إلى استعراض أحدث الإحصائيات والحلول المستقبلية، واطلع المجلس على تقريرٍ حول أعمال رفع مستوى الحوكمة وتطوير اللوائح.

وبيّن العقيلي أن هذه الجهود تأتي تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – ودعمها المستمر للتعليم، وبخاصة الطلبة المحتاجون، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى لتهيئة بيئة تعليمية داعمة تسهم في تحسين المسار الدراسي للطلبة، وتمكينهم من تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي.

يذكر أن مؤسسة تكافل الخيرية تُعنى برعاية الطلبة المحتاجين في مدارس التعليم العام بالمملكة، إذ تقدم خدماتها لأكثر من 469 ألف طالب وطالبة في أكثر من 16 ألف مدرسة لتحقيق أهدافها السامية “الحد من التسرب الدراسي” و”توفير الدعم اللازم للطلبة المحتاجين”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط