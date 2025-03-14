السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 172 سلة غذائية في قرية الناعمة بمحافظة جبل لبنان بجمهورية لبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 172 سلة غذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في قرية الناعمة بمحافظة جبل لبنان في جمهورية لبنان، استفاد منها 860 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة حول العالم والتخفيف من معاناتهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط