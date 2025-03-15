شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل يتفقد مطار المدينة ويتابع سير الأعمال والخطط التشغيلية .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اطلع وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، على حركة المسافرين في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك ضمن متابعة الخطط التشغيلية لضمان سلاسة وصول الزوّار وضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال الجولة، أشاد الجاسر بتدشين أول موظف رقمي تابع للشركة السعودية للخدمات الأرضية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة وأتمتة العمليات الروتينية، مما يسهم في رفع جودة العمل وتحسين تجربة المسافرين.