شكرا لقرائتكم خبر عن هل المشي وحده كافٍ لإنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

المشي هو تمرين بسيط ولكنه فعال ويفيد صحتك بأكثر من طريقة، ولا يتطلب المشي أي معدات خاصة، ووفقًا لموقع "healthsite" يحسن المشي المنتظم الدورة الدموية ويقوي القلب ويحسن الصحة العقلية ويعزز صحة العظام والمفاصل ويحسن جودة النوم ويدعم الهضم الصحي.

يمكن أن يساعدك المشي أيضًا على إنقاص الوزن، فهو يساعدك على حرق السعرات الحرارية، وبناء العضلات الهزيلة، وتقليل دهون البطن، ولكن هل يمكن أن يساعدك المشي وحده على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة؟ دعنا نكتشف ذلك.

كيف يساعدك المشي على خسارة الوزن 1. يحرق السعرات الحرارية

يحرق المشى سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه لإنقاص الوزن بفعالية، ومع ذلك، قد يختلف عدد السعرات الحرارية التي تحرقها بناءً على سرعتك ووزن جسمك ومدة المشي.

2. يعزز عملية التمثيل الغذائي

يمكن أن يؤدي المشي المنتظم إلى رفع معدل التمثيل الغذائي لديك، ويعني التمثيل الغذائي الأسرع أن جسمك يحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة، مما يساعد في إنقاص الوزن.

3. يحافظ على العضلات الهزيلة

تفقد كتلة العضلات عندما تقلل السعرات الحرارية وتفقد الوزن، ولكن يساعدك المشي على الحفاظ على العضلات الهزيلة عند محاولة إنقاص الوزن، بالإضافة إلى ذلك، تساعد التمارين الرياضية المنتظمة في تقليل فقدان العضلات المرتبط بالعمر ويمكن أن تساعدك على العمل في السنوات اللاحقة.

4. يقلل من التوتر

تساعد ممارسة الرياضة، بما في ذلك المشي، على تقليل التوتر، فالتوتر غير المنضبط قد يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويساهم في استهلاك السعرات الحرارية الزائدة.

المشي هو شكل رائع من أشكال النشاط البدني الذي يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية، ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مقدار الوزن الذي ستفقده.

الجمع بين النشاط البدني وخفض السعرات الحرارية يعمل بشكل فعال على تقليل وزن الجسم. لذلك، بالإضافة إلى المشي، يجب عليك إجراء التغييرات اللازمة على نظامك الغذائي.

إليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من المشي لإنقاص الوزن وتحسين صحتك العامة:

المشي لمدة أطول يزيد من حرق السعرات الحرارية بشكل عام.

المشي على أرض مائلة تتطلب جهدًا أكبر، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

ركز على الحفاظ على وضعية جيدة وإشراك عضلاتك الأساسية أثناء المشي.

المشي السريع لحرق المزيد من السعرات الحرارية دمج فترات قصيرة من التمارين الرياضية