شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.

ودعت إلي الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل رنية وتربة والمويه والخرمة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل.

وستتأثر منطقة الرياض بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والرين وشقراء والغاط ومرات والزلفي والمجمعة وثادق وحريملاء، ومتوسطة لتشمل الرياض العاصمة والدرعية وضرما والمزاحمية ورماح والخرج والدلم والحريق وحوطة بني تميم، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل وادي الدواسر والسليل والأفلاج.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة وعسير وحائل والقصيم ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على المنطقة الشرقية، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك والباحة وجازان ونجران.