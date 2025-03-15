شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم السبت 15 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكي الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم السبت 15 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، وخاصة بنكي الأهلى ومصر، وسجل بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى:

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

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