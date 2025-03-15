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عبده يحيي وبن حموده يقودان هجوم المحلة أمام البنك الأهلى بكأس مصر

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عبده يحيي وبن حموده يقودان هجوم المحلة أمام البنك الأهلى بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لغزل المحلة تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء البنك الأهلى فى دور الثمانية من كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالى : - 

عامر عامر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، محمد جابر ، يحيى زكريا ، محمد بن شرقي ، موري توريه ، رشاد العرفاوي ، عماد ميهوب ، عبده يحيى ، بن حموده

على مقاعد البدلاء :
أحمد العربي ، حمدي زكي ، إبراهيم حسن ، خالد الإخميمي ، محمد أشرف ، أحمد فوزي ، حميدو فتاو ، أحمد ياسين ، عبد الرحمن صميده

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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