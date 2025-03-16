شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على الجونة بهدفى بلحاج فى الشوط الأول من دور الثمانية لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من سيراميكا والجونة بتقدم الأول بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة المقامة باستاد هيئة قناة السويس ضمن فعاليات دور الثمانية من كأس مصر.

أحرز المغربى أحمد بلحاج هدفى سيراميكا في الدقيقتين 29 و33 من عمر الشوط الأول التي شهدت سيطرة تامة من لاعبى سيراميكا.

وجاء تشكيل سيراميكا على النحو التالى :-

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - حسين السيد.

خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - عبد الرحمن بودي - محمد رضا - عمرو قلاوة - محمد صادق - إبراهيم محمد - مازن ياسر - مروان عثمان.