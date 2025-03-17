شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غارات أمريكية على مدينة الحديدة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين فى اليمن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة شنت ضربتين جويتين على مدينة الحديدة.



وأفادت وسائل إعلام حوثية وقوع "عدوان أمريكى بغارتين استهدفتا محلجا للقطن فى مديرية زبيد" فى محافظة الحديدة الساحلية والتى سبق وتعرضت لضربات إسرائيلية العام الماضى.

وأعلنت جماعة الحوثى، مساء الأحد، عن قصف أمريكى بغارتين استهدف السفينة المحتجزة "جلاكسى ليدر".

وذكرت الجماعة فى بيان مقتضب أن " غارتين للعدو الأمريكى استهدفتا كابينة القيادة فى السفينة الإسرائيلية المحتجزة جلاكسى ليدر".

ولم يتطرق البيان إلى مزيد من المعلومات، أو نتائج القصف، بينما لم يصدر تعليق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول الأمر.

وكان وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث قد قال الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة الحوثيين فى اليمن حتى يوقفوا هجماتهم على حركة الشحن، فى حين أشارت الجماعة المتحالفة مع إيران إلى أنها قد تصعد هجماتها ردا على ضربات دامية شنتها واشنطن السبت.