شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا للسيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن وحدة مرور القاهرة الجديدة قد احتلت الصدارة لعدد المركبات الزيرو الاعلي ترخيصا ، حيث سجلت حوالي 1548 مركبة .

وتأتى وحدة مرور مدينه نصر فى المرتبه الثانية 1132 ثم مرور الحوامدية 1010 مركبه ثم مرور 6 اكتوبر 832مركبه وجاءت السلوم فى المركز الاول فى المنافذ الجمركية حيث بلغت 15958مركبه وتأتى نويبع فى المرتبة الثانية 2247

جديربالذكر ان البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر ديسمبر 2024 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41665 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021 و3259 مركبة موديل 2022و3243مركبة موديل2023 و9418 مركبة موديل 2024 و23545 مركبه موديل 2025

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15683سيارة ملاكي من بينها 261 سيارة موديل 2021و 395سيارة موديل 2022 و855 سيارات موديل 2023 و4075 موديل 2024 و10097موديل 2025

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 22506 من بينها 1797 موديل 2021و 2577 دراجة موديل 2022 و 2228دراجه نارية موديل 2023 و 4787 موديل 2024 و 11117 موديل 2025

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1969سيارة من بينها 37 سيارة نقل موديل 2021 و105 موديل 2022 و 99 سيارة نقل موديل 2023 و340 سيارة موديل 2024 و 1388 موديل 2025