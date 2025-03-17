شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يختتم استعداداته اليوم لمواجهة تنزانيا ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب الناشئين، بقيادة أحمد الكاس، تدريباته اليوم لخوض المباراة الودية الثانية أمام تنزانيا غداً بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب التي تنطلق 30 مارس الجارى، وكان المنتخب فاز على ليبيريا في الودية الأولى بنتيجة 6-2.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس فى تحقيق الفوز على منتخب ليبيريا بسداسية مقابل هدفين، بالمباراة الودية التي جمعتهما بمركز المنتخبات الوطنية، مساء السبت الماضى في إطار الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أحرز أهداف منتخب مصر زياد أيوب (هدفين)، ويوسف تامر وفارس فخري وأحمد إيهاب وأدهم فريد.

واستطاع أحمد الكاس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، تجربة العديد من اللاعبين خلال المباراة.

وحرص وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، على مؤازرة المنتخب خلال المباراة.