تقرير: إيران ترفع يدها عن الحوثي.. نهاية شبكة وكلاء طهران؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: يبدو أن إيران تنأى بنفسها عن الحوثيين مع تعثر شبكة وكلائها على الجبهات كافة، فهل هي نهاية شبكة وكلاء طهران في المنطقة؟ حيث تشير تقارير إلى أن طهران تصر على أن الحوثيين يتصرفون بشكل مستقل، مع تكثيف الضربات الجوية الأميركية، فماذا يعني هذا بالنسبة لشبكة وكلاء إيران؟

شنّت الولايات المتحدة ضرباتٍ متعددة على الحوثيين المدعومين من إيران في 15 و16 آذار (مارس)، ولم تكن هذه الضربات واسعة النطاق فحسب، بل تعهدت إدارة ترامب بمواصلة الضغط على الحوثيين. ويبدو أن إيران تنأى بنفسها الآن عن الحوثيين في مشهد يحدث للمرة الأولى بهذه الصورة.

إذا خسرت إيران الحوثيين كوكيل رئيسي لها، فسيمثل ذلك انتكاسة أخرى لها. كما سيُظهر الضعف العام لتحالف الوكلاء الذي بناه القائد السابق للحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس، قاسم سليماني، على مدى عقود. وقد قُتِل سليماني على يد الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) 2020.

ربما يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب الآن بصدد التخلص من جزء آخر من إمبراطورية سليماني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في 16 آذار (مارس) إن "قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال إن حركة المقاومة الحوثية في اليمن تتخذ قراراتها بشكل مستقل". وأضاف أن إيران لا تتدخل في قرارات الحوثيين.

إيران غير مهتمة بالمحادثات مع أميركا

تأتي التعليقات الإيرانية في الوقت الذي صرّح فيه المرشد الأعلى الإيراني بعدم اهتمام إيران برسالة ترامب الأخيرة التي عرضت إجراء محادثات. وقال سلامي خلال خطاب ألقاه يوم الأحد: "لطالما أعلنا - ونؤكد مجددًا اليوم - أن اليمنيين أمة مستقلة وحرة في أرضها، ذات سياسة وطنية مستقلة".

صرحت إيران علنًا أن هذا ردها على "تصريح الرئيس دونالد ترامب قبيل إصداره أمرًا بشن موجة من الغارات الجوية على اليمن يوم السبت". وحذر إيران. وقد تلقت إيران التحذير، ويبدو أنها لا تريد أن تعرف جديته. وقال الضابط الإيراني: "نعلن مسؤوليتنا عن أي عملية عسكرية أو دعم نقدمه". كما حدث في الهجوم على إسرائيل العام الماضي.

وأضاف: "لا مبرر لنا للقيام بأي عمل دون تحمّل مسؤوليته. نحذر جميع الأعداء بأننا سنواجه أي تهديد، وسنردّ عليه بقوة أكبر".

عراقجي: لا يمكن لأميركا إملاء سياستها علينا

في غضون ذلك، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الولايات المتحدة لن تُملي سياساتها على إيران. وجاء هذا ردًا على تصريحات ترامب بشأن الحوثيين.

وكتب عراقجي في منشور على موقع X: "ليس لحكومة الولايات المتحدة أي سلطة أو عمل في إملاء السياسة الخارجية الإيرانية". وأشارت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن ترامب قال يوم السبت إنه أمر بشن سلسلة من الغارات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، وهدد بتحميل إيران "المسؤولية الكاملة".

في غضون ذلك، تحدث عراقجي مع نظيره الهولندي، كاسبار فيلدكامب، وأكد استعداد إيران "للحوار مع الدول الأوروبية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، وفقًا لوكالة إرنا. وبالتالي، تنأى إيران بنفسها عن الحوثيين، وهي أيضًا غير مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لكنها منفتحة على الحوار مع الدول الأوروبية.

يبدو أن إيران تنأى بنفسها عن الحوثيين، أو على الأقل تحاول عزل نفسها عن أي ردود فعل في حال شنّ الحوثيون هجمات. لا يبدو أن إيران ترغب في مواجهة الولايات المتحدة في الوقت الحالي. يُظهر هذا أيضًا كيف أن شبكة وكلاء إيران، التي بدت قوية جدًا بعد هجوم حماس، والتي انتشرت في المنطقة لمدة عام، تواجه الآن تحديات، فهي ممتدة جدًا، وإيران لا تستطيع حماية وكلائها.

الوكلاء يعانون من تلاحق الضربات

حاولت إيران إغلاق البحر الأحمر أمام حركة الملاحة، ومهاجمة القوات الأمريكية في العراق، وإشعال النار في الضفة الغربية، ودفع حزب الله إلى الحرب، كل ذلك منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023. كان من المفترض أن يكون هجوم حماس بمثابة بداية حرب إقليمية وعالمية.

ومع ذلك، ربما أخطأت إيران في حساباتها. لا يستطيع وكلاؤها الصمود أمام الضربات بمفردهم؛ فهم لا ينجحون إلا عندما يتمكنون من خوض حرب متعددة الجبهات أو الحصول على تهدئة. لقد فعلوا ذلك لسنوات في العراق حتى اغتال ترامب سليماني وزعيم كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس. والآن، تخشى إيران الأمر نفسه على الحوثيين.

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أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير نقلاً عن "جيروزاليم بوست"

https://www.jpost.com/middle-east/article-846298