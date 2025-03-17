شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى والفراعنة يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"25" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ25، حيث ولد الحارس الشاب فى 17 مارس عام 2000، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى.



وعلى درب والده سار مصطفى شوبير فى عالم كرة القدم، ليحمى العرين الأحمر مع ناشئى الأهلى، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول بفرمان من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بعدما وجد فيه خامة مبشرة لاحتلال هذا المركز مع الفريق.



وشارك شوبير فى 49 مباراة مع الأهلي فى كل البطولات، واستقبل 27 هدفاً، وخرج بشباك نظيفة فى 29 لقاءً، وتألق مصطفى شوبير فى عرين الأهلى منذ أن شارك أساسياً خلفاً لمحمد الشناوى الذى عانى وقتها من الإصابة بخلع فى الكتف.



انضم مصطفى شوبير لقائمة منتخب مصر لأول مرة في البطولة الودية التي ضمت منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا وأقيمت بالقاهرة.



ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة فى حراسة العين الأحمر، فى ظل وجود العديد من الأسماء المميزة فى عالم حراسة المرمى بالكرة المصرية، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذى يمتلكه والد نجم الأهلى الواعد أحمد شوبير، تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه فى كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.



ولعب الحارس الشاب دورًا محوريًا فى تتويج الأهلى ببطولة كأس مصر أمام الغريم التقليدي الزمالك ليعزز ثقته فى نفسه ويخطف أنظار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر.



وبذلك يواصل مصطفى شوبير نجاحه فى إثبات نفسه في الدفاع عن عرين فريق كبير كالأهلي، خاصة أنه تألق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الأخير أمام الوداد المغربي بالقاهرة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين لهدف، حيث تصدى وقتها لفرص خطرة كانت كفيلة بخروج الأهلي فائزاً قبل أن يتعادل في لقاء الإياب بالمغرب بهدف لمثله ليحصد المارد الأحمر اللقب الأفريقي بمساهمة واضحة من الحارس الشاب.