شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 17-3-2025 فى السعودية عيار 18 بـ269.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين..



سعر الذهب اليوم فى السعودية

-عيار 24 سجل 359.50 ريال

عيار 22 سجل 329.50 ريال

عيار 21 سجل 314.50 ريال

عيار 18 سجل 269.50 ريال

عيار 14 سجل 209.75 ريال

عيار 12 سجل 179.75 ريال

الاونصة11179.00 ريال

الجنيه الذهب2516.00 ريال

الأونصة بالدولار2986.88 دولار



وحقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 12% هذا العام، مدفوعًا بعدم اليقين المحيط بـالجوانب الجيوسياسية وسياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يشير تدهور التوقعات المالية الأمريكية إلى زيادة محتملة في التضخم، وهو ما يعزز دور الذهب كأداة تحوط.