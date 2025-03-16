شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يتلقى البطاقة الصفراء فى نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك البطاقة الصفراء من حكم مباراة فريقه أمام سموحة، التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأشهر أحمد الغندور البطاقة الصفراء لعبد الواحد السيد مع نهاية الشوط الأول بسبب الاعتراض على قراراته.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة بتقدم الفريق السكندرى بنتيجة 2 - 1، بعد أن كان الزمالك متقدمًا بهدف سجله سيف الدين الجزيرى من مهارة فردية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق، خط الوسط : محمود بنتايج - عمر جابر – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وأحمد حسام وأحمد محمود ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

جاء تشكيل سموحة كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان، خط الدفاع: عبد الرحمن عامر – بركات حجاج – ميدو مصطفى – محمد سعيد مكرونة، خط الوسط: عمرو السيسي – محمد كناريا – دوكو دودو - أبو بكر ليادي، خط الهجوم: محمد سالم - صامويل أمادي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن تيمور وهشام حافظ وشريف رضا وأدهم أحمد وعلي عمرو ومصطفى البدري وأشرف مجدي وإسلام عطية ومحمود صابر.