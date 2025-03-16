شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسى الحديث يزور إبراهيم شيكا لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال أفريقيا للخماسي الحديث، على زيارة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، لدعمه معنويا فى ظل أزمته الصحية الصعبة التي يمر بها.

وتحدث إسماعيل موسى مع اللاعب إبراهيم، وقال: "المرض ينتهى وتبقى الآمال.. سلامتك يا بطل".

ويذكر أن ابراهيم شيكا لاعب الزمالك أحد ناشئي الزمالك وأحد كباتن الفرقة المعروفين، حيث يُعاني من سرطان المستقيم، وهو أحد الأمراض التي قد لا تظهر أعراضها في مراحلها المبكرة، لكنه يصبح أكثر وضوحًا وخطورة مع مرور الوقت، ما جعله يخضع للعلاج المكثف في المستشفى خلال الفترة الحالية.