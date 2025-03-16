شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 28-27 في إطار الجولة الثالثة عشرة بدوري العمومي للموسم المحلي 2024-2025.

وتقام الجولة المقبلة السبت المقبل بلقاءات بين كل من: الزهور مع الأهلي وسبورتنج مع سموحة والجزيرة مع الشمس والزمالك مع الطيران.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.

أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.