شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس يهزم الزمالك فى دورى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 15 مارس 2025 11:59 م
فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 28-27 في إطار الجولة الثالثة عشرة بدوري العمومي للموسم المحلي 2024-2025.
وتقام الجولة المقبلة السبت المقبل بلقاءات بين كل من: الزهور مع الأهلي وسبورتنج مع سموحة والجزيرة مع الشمس والزمالك مع الطيران.
فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.
أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.
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