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الشمس يهزم الزمالك فى دورى سيدات كرة اليد

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الشمس يهزم الزمالك فى دورى سيدات كرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 15 مارس 2025 11:59 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بنادي الشمس على نظيره الزمالك بنتيجة 28-27 في إطار الجولة الثالثة عشرة بدوري العمومي للموسم المحلي 2024-2025.

وتقام الجولة المقبلة السبت المقبل بلقاءات بين كل من: الزهور مع الأهلي وسبورتنج مع سموحة والجزيرة مع الشمس والزمالك مع الطيران.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سموحة بنتيجة 31-22 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتوج باللقب.

أقيم اللقاء بحضور عدد محدد من كلا الناديين وأعضاء مجالس الإدارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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