شكرا لقرائتكم خبر عن نور إيهاب.. أجمل صور للفنانة الشابة من حسابها على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع كل جلسة تصوير تخضع لها الفنانة نور إيهاب، تخطف الأنظار إليها بإطلالاتها الأنيقة وجمالها، خاصة بعدما تنتشر هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعى، وتحرص نور دائمًا وباستمرارعلى نشر صور طبيعية لها بدون مكياج مما يظهر تألقها وجمالها.



نور إيهاب



نور إيهاب في إطلالة جديدة

من ناحية أخرى، تشارك نور حاليا فى موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل حسبة عمرى، مع النجمة روجينا على قناة DMC و Watch it الرقمية، والعمل من يشاركة فى بطولتة عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت، وإنتاج inspire studios productions.



نور إيهاب

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حسبة عمرى

يعرض مسلسل حسبة عمري على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.



نور إيهاب

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".



نور إيهاب في إطلالة جديدة