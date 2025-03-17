شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 16.. راوية شقيقة فهد تهدد نادر التمساح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة الـ16 من مسلسل فهد البطل إثارتها من خلال ذهاب شقيقة فهد كارولين عزمي "راوية" إلى نادر التمساح "حمزة العيلي" وتوبيخه بشكل كبير في الكباريه الذي كانت تعمل فيه، كما أخبرته بأنها لن ولم تتزوجه أبداً بعدما خسرت شقيقها بسببه.

بدأت الحلقة الـ 16 من مسلسل فهد البطل من خلال ضرب فهد "العوضى" لـ رواية "كارولين عزمي" في الكباريه الذي تعمل فيه ثم سحبها إلى منزله لتتدخل زوجته وتحميها إلا أنها اصطدمت برد فعل عنيف من راوية التي صرخت فيها، وأكدت لها أنها آخر شخص ممكن يتدخل بينها وبين شقيقها.

يُعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 16 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

كما يُعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويُعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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